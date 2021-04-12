В Могилеве в апреле отремонтируют более 2 тыс. кв.м улично-дорожной сети

12 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве планируют отремонтировать более 2 тыс. кв.м улично-дорожной сети до конца месяца. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Могилевского горисполкома Игорь Даньков.

"Ремонт улично-дорожной сети активно идет на улицах Симонова, Криулина, Первомайской, Пионерской, Болдина, Комсомольской, Королева, по проспектам Шмидта и Мира и др. Всего запланировано привести в порядок 2,3 тыс. кв.м улично-дорожной сети", - сказал Игорь Даньков.

На территории Могилева продолжается месячник по благоустройству территории. "Задействованы все структурные подразделения, это и горисполком, и промышленные предприятия и организации. Работы идут на закрепленных территориях. Ремонтируется улично-дорожная сеть, непосредственно асфальтовое покрытие и пешеходные зоны, зачищаются и окрашиваются элементы благоустройства - столбы и светофорные опоры. Параллельно закрепленные предприятия работают над зачисткой и окраской перильных ограждений мостов и путепроводов. До конца месячника все работы будут сделаны", - отметил начальник отдела.

Каждый четверг в Могилеве собирается штаб по наведению порядка на земле. "Еженедельно по четвергам мэр города проводит объезд территорий - проверяет, как работают предприятия над уборкой города, даются конкретные задачи. Эта работа координируется, ведь объемы большие", - подчеркнул Игорь Даньков.

Кроме того, город убирают и по выходным - для этого сформированы специальные бригады. Это необходимо, чтобы как можно быстрее привести областной центр в порядок. С улиц города уже вывезено более 1,2 тыс. т смета. По словам Игоря Данькова, в этом году работ по благоустройству больше - зима была достаточно сложной. В целом благоустройство города не прекращается в течение всего года, меняется лишь вид работ в зависимости от сезона.-0-