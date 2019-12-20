В Могилеве в детском питании российского производителя обнаружили превышение нитратов

20 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Во время проверок торговых объектов Могилева в детском питании российского производителя было обнаружено превышение содержания нитратов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника Могилевской областной инспекции государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации Беларуси Наталья Жукова.

"Превышение содержания нитратов выявлено в детском питании торговой марки "Спеленок". Испытания в аккредитованных лабораториях показали, что пюре кабачковое и пюре из капусты брокколи (изготовитель - ОАО "Сады Придонья" (Россия) не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции": превышен допустимый уровень содержания нитратов", - отметила она.

Фактическое значение показателя при допустимом уровне не более 200 мг/кг составило для пюре кабачкового, изготовленного 11.09.2019, - 291 мг/кг (превышение в 1,45 раза), для изготовленного 02.09.2019 - 242 мг/кг (превышение в 1,21 раза). Показатель для пюре из капусты брокколи, изготовленного 11.09.2019, достиг 304 мг/кг (превышение в 1,5 раза), для изготовленного 02.08.2019 - 311 мг/кг (превышение в 1,55 раза).

По результатам проверок были выданы предписания о запрете реализации опасного детского питания. Импортерам направили предписания о возврате потребителями и изъятии его из обращения. Кроме того, оно внесено в размещенный на сайте Госстандарта реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь.-0-