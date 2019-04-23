В Могилеве в течение месяца создадут реестр ветхого и пустующего жилья

23 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве в течение месяца обследуют бесхозяйные домовладения и создадут реестр ветхого и пустующего жилья. Такую задачу поставил сегодня на расширенном совещании в горисполкоме его председатель Владимир Цумарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам нужно активизировать работу по приведению в порядок города и начать, не откладывая, решать проблему с пустующими и ветхими домовладениями, которые долгие годы портят облик областного центра. Указ №357 "О пустующих и ветхих домах" четко определил алгоритм действий, и в соответствии с ним мы должны выстраивать данную работу, - отметил мэр Могилева. - А если законодательство позволяет, то и в каких-то вопросах форсировать наши действия. Ведь по некоторым домам в центре Могилева мы имеем документальное подтверждение, что у них нет хозяев. И есть ли уже возможность принимать решения об их сносе либо продаже?"

По словам заместителя начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства горисполкома Алексея Шарая, созданная в городе комиссия обследовала в апреле 8 пустующих домовладений, все они внесены в реестр ветхого жилья. Если в течение года не будут найдены их собственники, и они не предпримут меры по ремонту и наведению порядка, то исполком обратится в суд для признания домов бесхозяйными. Затем строения вместе с прилегающими участками будут проданы.

"Мы должны в течение месяца обследовать все бесхозяйные домовладения и комиссионно принять решение об отнесении их к ветхому или пустующему жилью, а затем работать дальше в соответствии с законодательством по поиску хозяев и приведению домов и прилегающих земельных участков в порядок", - потребовал мэр.-0-