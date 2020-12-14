В Могилеве впервые пройдет благотворительная акция "Загадай желание"

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском областном объединении профсоюзов в преддверии новогодних и рождественских праздников впервые пройдет благотворительная акция "Загадай желание". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Молодежного Совета Могилевского областного объединения профсоюзов Кирилл Шустик.

"Примечательно, что новогодняя акция - это инициатива не профсоюзной организации, а самих работников, которые захотели попробовать себя в роли Деда Мороза и осуществить детские мечты, - сказал Кирилл Шустик. - Акция стартует в Могилеве сегодня".

Участниками акции станут 14 детей в возрасте от 1 года до 15 лет - воспитанники детских домов семейного типа из Могилевского района. "Ребята напишут письма со своими мечтами и пожеланиями, которые развесят на новогодней елке в областном объединении профсоюзов. Здесь же организуют и место сбора подарков. Каждая праздничная детская заявка будет исполнена", - рассказали организаторы.

Все собранные подарки попадут в мешок к Деду Морозу и Снегурочке. Эти сказочные герои вместе с представителями профсоюза 31 декабря посетят дома семейного типа и вручат ребятам новогодние презенты. "Зимние праздники - самое волшебное время года, когда и взрослые, и дети ждут чуда, - уверен Кирилл Шустик. - Люди становятся добрее и внимательнее друг к другу и с радостью делятся с окружающими душевным теплом. Не зря в преддверии Нового года проходит огромное количество благотворительных акций и инициатив. Мы тоже не остались в стороне в этот праздничный период и решили порадовать наших детей".

Профсоюзы ежегодно готовят масштабную программу новогодних и рождественских праздников. Традиционно во время благотворительной акции "Профсоюзы - детям" они посещают и оказывают безвозмездную помощь подшефным учреждениям и организациям в укреплении материально-технической базы, закупке сладостей и подарков, организации поездок воспитанников на новогодние сказочные представления. Одним из этапов акции "Профсоюзы - детям" станет областная профсоюзная елка, которую планируют провести 30 декабря во Дворце культуры области. Гостями праздника станут около 560 ребят, которые увидят представление по мотивам сказки "Золушка" и получат сладкие подарки.-0-