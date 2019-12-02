В Могилеве выбрали новую площадку для скейт-парка

2 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В Могилеве определили новое место для скейт-парка. Он переедет на площадку за Дворцом культуры области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

До этого единственный в городе скейт-парк размещался на территории ТЦ "Парк сити" в районе Казимировка. Торговый центр будет расширять площади, появилась необходимость найти для парка новое место. "Дирекция торгового центра предложила городу забрать этот небольшой экстрим-парк. Мы согласились и начали искать для него подходящую площадку. Рассматривали несколько вариантов, среди которых был парк в Подниколье и территория средней школы. Ни один из них не подошел. Все-таки школа - это огороженная территория, которая может быть закрыта по выходным, а скейт-парк должен быть доступен каждому желающему", - рассказала Ирина Столярова.

Представители городской власти поинтересовались мнением и потребностями тех, кто катается на скейтах, роликах, велосипедах BMX. "Мы обращались к могилевским райдерам за помощью. Обсуждали вместе с ними варианты площадок и требования к ним, - отметила заместитель начальника. - Подходящей оказалась территория за Дворцом культуры области. Много места, хорошая транспортная развязка: добираться удобно с любой точки города. Однако для установки оборудования необходимо сделать бетонную или асфальтобетонную подушку, провести благоустройство, установить лавочки и обустроить пешеходные дорожки".

Кроме обустройства новой территории, необходимо привести в порядок и оборудование экстрим-парка. "Он в эксплуатации уже больше 5 лет. За это время что-то износилось, что-то было повреждено при демонтаже. Прежде чем установить, его тоже необходимо отремонтировать", - подчеркнула Ирина Столярова.

Работы по подготовке территории под скейт-парк начнутся в ближайшее время. "Все зависит от того, позволят ли погодные условия вести работы. Можно сказать точно, что при наступлении тепла скейт-парк будет работать на новом месте" - поделилась планами заместитель начальника отдела горисполкома.-0-