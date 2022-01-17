В Могилеве за выходные более 100 человек получили гололедные травмы

17 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве за выходные более 100 человек обратились в учреждения здравоохранения с гололедными травмами, передает БЕЛТА.

Как рассказали в городском травмпункте, за прошедшие выходные за помощью обратились 97 человек. Самые частые травмы - ушибы, растяжения и переломы. По словам специалистов, в помощи нуждались люди разного возраста.

В травмпункт Могилевской детской областной больницы за прошедшие выходные обратились 12 человек. Как рассказал заведующий травматологическим пунктом Юрий Околелов, самые частые травмы у детей - повреждение мягких тканей и переломы. "Обычно у подростков травмы более серьезные, поэтому они чаще нуждаются в госпитализации. Например, переломы со смещением. С такими повреждениями в воскресенье к нам обратились 2 человека", - отметил он.

Медики напоминают о том, что в сложившихся погодных условиях пешеходы должны проявлять повышенное внимание и аккуратность. Для того чтобы избежать травм, нужно надевать удобную зимнюю обувь, а женщинам стоит отказаться от обуви на каблуках. Нельзя ходить по блестящему льду, лучше идти по снегу или более шероховатой поверхности. Важная профилактика падений в такую погоду - медленный шаг. Зачастую именно спешка является причиной травмирования.

Как сообщалось ранее, на 17-18 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. В понедельник и вторник на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем 17 января и ночью 18 января - местами до 21-24 м/с, в отдельных районах - до 25-27 м/с. Днем 17 января во многих районах страны на дорогах ожидается гололедица.-0-