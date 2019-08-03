В Могилеве заработала система фиксации неправильной парковки "Паркрайт"

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве начала работать система фиксации неправильной парковки "Паркрайт", сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Специальное устройство установлено в салоне служебной машины ГАИ и помогает фиксировать правонарушение в автоматическом режиме. "Паркрайт" распознает регистрационный номер транспортного средства, а также фиксирует его координаты. Если через пять минут автомобиль-нарушитель находится там же, данные передаются в центр обработки. Уведомление о нарушении правил стоянки, как и за превышение скорости, владелец получит письмом.
Под присмотром умного помощника находится ряд оживленных улиц, проспектов и переулков Могилева. Стоянку там запрещают соответствующие знаки, но это не останавливает местных водителей.-0-
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