20 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве завершается подготовительный этап строительства объездной дороги, дублирующей трассу "улица Якубовского - Загородное шоссе". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника производственного отдела ОАО "Дорожно-строительный трест №3" Сергей Одинец.

"Подготовительный этап строительства трассы-дублера подходит к концу: заканчиваем снос зданий, переносим коммуникации, - рассказал Сергей Одинец. - Уже начали возводить насыпь для будущей дороги".

Новая дорога облегчит дорожную ситуацию в городе и обеспечит прямое соединение микрорайона Казимировка и улицы Космонавтов, минуя улицу Якубовского. Строить новую проезжую часть будут в три этапа: от кольца на улице Космонавтов до улицы Пысина, от Пысина до Городщины и от Городщины до улицы Грюнвальдской. Протяженность трассы составит 7 км. Она станет первой дорогой в Могилеве с бетонным покрытием. Сейчас приступили к первой очереди строительства - необходимо построить 1,7 км дороги. Как отметили специалисты, это самая сложная часть работы.

"Чтобы приступить к строительным работам, нам пришлось очистить территорию. Заканчиваем снос промышленных объектов ОАО "Могилевский домостроительный комбинат", зданий ОАО "Белэлектромонтаж" и "Ремсервис", частных жилых домов. Под снос попадают 53 гаража - их владельцы получат денежную компенсацию. Кроме того, на пути новой трассы-дублера две железнодорожные ветки: Могилев - Гомель и Могилев - Осиповичи. Через них построят два путепровода длиной 260 м и 33 м", - рассказал заместитель начальника производственного отдела.

По проекту, проезжая часть будет шириной 24,5 м - по три полосы движения в каждом направлении. Рядом с дорогой расположены жилые дома, поэтому установят специальные шумозащитные экраны. Промышленные и административные здания отделят забором. Построят пешеходные и велосипедные дорожки, благоустроят прилегающую территорию, установят фонари.

"Появление трассы-дублера - необходимость, которая появилась с ростом транспортного потока в городе. В час пик это позволит избежать пробок. Поскольку большая часть промышленных предприятий находится на другой стороне Днепра, то грузовые автомобили смогут объезжать центр города по дубль-трассе", - отметил специалист.

По проекту, на первую очередь строительства отведено 27 месяцев. Однако окончательные сроки не ставятся - реализация проекта будет зависеть от финансирования. Всего на строительство трассы-дублера необходимо около Br100 млн. Финансирует проект Банк развития Беларуси.

Заказчик по строительству объекта - КУП "Могилевское областное управление капитальным строительством". Генеральный подрядчик - ОАО "Дорожно-строительный трест №3".-0-