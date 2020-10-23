В могилевских поликлиниках есть запас СИЗ на два месяца интенсивной работы

22 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В могилевских поликлиниках есть запас средств индивидуальной защиты на два месяца интенсивной работы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач Центральной поликлиники Могилева Александр Басенко.

"Во всех поликлиниках нашего города есть запас необходимых средств защиты - при интенсивной работе их должно хватить на 2 месяца. Есть также возможность при необходимости их оперативного перераспределения. В республике в целом хорошо выстроена работа по получению и приобретению средств индивидуальной защиты: это и гуманитарная помощь, которую распределяют по всем учреждениям страны, республиканские закупки, плановые закупки за счет местного бюджета, - отметил Александр Басенко. - Чтобы четко контролировать наличие и расход средств индивидуальной защиты, мы ежедневно собираем информацию со всех поликлиник города".

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в Могилеве снизился уровень сезонных простудных заболеваний. "Этому поспособствовало решение наших властей о достаточно раннем включении отопления как на объектах социальной сферы, так и в жилых домах", - отметил главврач Центральной поликлиники.

По словам Александра Басенко, все поликлиники города готовы к работе с коронавирусными пациентами. "Еще весной мы перестроили работу наших учреждений здравоохранения. И на протяжении всего этого времени продолжали разделять потоки пациентов на тех, кто с температурой и кто без нее. В холлах поликлиник продолжают дежурить сотрудники с термометрами. Увеличили число специалистов, которые ведут приемы пациентов в красной зоне. Такая мера помогает сократить время ожидания приема и нахождения человека в поликлинике", - отметил Александр Басенко.

Большая работа проводится с людьми, являющимися контактами первого уровня, и пациентами с легкой формой коронавирусной инфекции, которые находятся на дому. Их периодически обследуют, определяют их статус, устанавливают для них срок нахождения на изоляции. "На дому проходят лечение и пациенты с легкой формой коронавирусных пневмоний без дыхательной недостаточности в тех случаях, когда анализ показывает высокое содержание кислорода в их крови", - отметил Александр Басенко.

Он подчеркнул, что ситуация с заболеваниями в Могилеве контролируемая. "У нас сохранилась хорошая материально-техническая база, проработаны и утверждены Минздравом схемы лечения и реагирования. Достаточное количество средств индивидуальной защиты, медикаментов, медики готовы работать с коронавирусной инфекцией. Белорусская система здравоохранения и подходы к борьбе с вирусом уже зарекомендовали себя. Но многое зависит и от наших граждан - необходимо беречь себя, стараться поменьше посещать места большого скопления людей, соблюдать гигиену рук и респираторный этикет", - сказал Александр Басенко.

"Ни в коем случае, - добавил он, - нельзя пренебрегать своим здоровьем и безопасностью близких. За лето жители нашего города расслабились, и теперь все чаще встречаешь людей в общественных местах без масок. С приходом осени наступает сезонный подъем заболеваемости простудными и респираторными заболеваниями. И медики понимали, что вторая волна коронавируса в нашей стране придется как раз на это время. Потому сейчас соблюдение мер предосторожности особенно актуально".-0-