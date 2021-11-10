10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской и Брестской областях продолжаются поиски двух потерявшихся в лесах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 9 ноября до 6.00 10.11.2021 поступили сообщения о двух пропавших гражданах в лесных массивах на территории двух районов Брестской и Могилевской областей. Для поисковых работ были задействованы 10 единиц техники и 35 человек, из них 7 единиц техники и 19 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Не найдены два человека в Брестском и Кличевском районах. Их поиски будут продолжены сегодня.-0-