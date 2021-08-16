В Могилевской области 1 сентября в первый класс пойдут почти 12 тыс. детей 

16 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области 1 сентября за парты сядут почти 12 тыс. первоклассников. Об этом 16 августа на заседании Могилевского облисполкома сообщил заместитель председателя областного исполнительного комитета Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.





"В Могилевской области в новом 2021/2022 учебном году за парты сядут около 114,5 тыс. учащихся, из которых в первый класс пойдут почти 12 тыс. детей, - сказал Валерий Малашко. - Для обеспечения учебного процесса на должном уровне на текущий и капитальный ремонт учреждений общего среднего образования региона из бюджета выделено около Br8,5 млн. Дополнительно направлено Br2,3 млн, которые позволят решить вопросы безопасности и текущего содержания учебных заведений. Сумма шефской и спонсорской помощи на подготовку школ ориентировочно составила Br2,2 млн".





В регионе работает 341 учреждение общего среднего образования, в том числе общеобразовательные школы-интернаты, кадетские училища, лицеи, училища олимпийского резерва, а также учреждения образования частной формы собственности. 83% из них получили сертификаты готовности к новому учебному году. Основная масса сертификатов будет подписана 16-18 августа. До 20 августа готовность учебных заведений составит 100%.





При подготовке учреждений образования к новому учебному году особое внимание уделено вопросам безопасного функционирования учебных заведений, пропускному режиму, подвозу учащихся, кадровому обеспечению, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и работе пищеблоков.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

Важным моментом остается обеспечение безопасности детей. Именно поэтому с 1 по 10 сентября во всех учреждениях образования области пройдет Неделя безопасности, во время которой педагоги отработают с детьми алгоритмы поведения в различных, даже экстремальных ситуациях.-0-