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13 июля 2021, 12:03

В Могилевской области 15 июля откроется 4 пункта вакцинации иностранцев

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре пункта вакцинации иностранных граждан от COVID-19 откроется 15 июля на территории Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Булай.

"Иностранные граждане смогут привиться от коронавирусной инфекции в Могилевской центральной поликлинике, Могилевской поликлинике №6, Бобруйской городской поликлинике №3 и на базе Горецкой центральной районной больницы", - уточнила специалист.

Прививочный пункт в Горках разместился неслучайно: здесь расположена Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, где на сегодняшний день числятся 245 иностранных студентов. Из них на очной форме обучения - 141 человек из Туркменистана, Китая, Казахстана, Монголии, Пакистана, Узбекистана и Конго.

Для вакцинации иностранному гражданину необходимо пройти электронную регистрацию на сайте vaccination.by и получить подтверждение о дате, времени и месте проведения прививки. Иностранцы будут прививаться с использованием комбинированного препарата "Гам-КОВИД-Вак". После введения первого и второго компонентов пациент получит сертификат с QR-кодом, подтверждающий проведение прививок.-0-

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