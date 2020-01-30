В Могилевской области 25 организаций оштрафованы на Br171,4 тыс. за нарушения при внешнеторговых сделках

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области в 2019 году выявил нарушения порядка завершения внешнеторговых операций в 25 организациях региона, сообщили БЕЛТА в КГК.

Субъекты хозяйствования и 28 должностных лиц, работающих в этих организациях, были оштрафованы на Br171,4 тыс. С недобросовестных контрагентов взыскали и предусмотренные контрактами неустойки.

Также были приняты меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.

В целом просроченная задолженность зарубежных контрагентов перед предприятиями Могилевской области за январь-ноябрь прошлого года увеличилась на Br10,1 млн (на 21,1%) и составила на 1 декабря 2019 года Br58 млн. Свыше 60% задолженности числится за иностранными партнерами организаций Бобруйска.

Выполнение поручений главы государства об обеспечении своевременного завершения внешнеторговых операций находится на постоянном контроле .-0-