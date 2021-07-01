В Могилевской области 47 зон рекреации получили паспорта готовности к купальному сезону

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1 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области 47 зон рекреации получили паспорта готовности пляжей к купальному сезону, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. "Решением горрайисполкомов определены 48 мест отдыха у воды с организацией купания. На 30 июня паспорта готовности пляжей к купальному сезону подписаны на 47 зон рекреации", - отметили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В Могилеве и Могилевском районе определено 5 зон отдыха у воды: городской пляж у реки Днепр, пляж у Печерского озера, Гребеневское и Вильчицкое водохранилище и пляж у реки Днепр в деревне Полыковичи. Однако из-за неудовлетворительного качества воды купание запрещено везде, кроме пляжа у деревни Полыковичи. В Бобруйске и Бобруйском районе подготовлены 4 пляжа: пляж №1 (Центральный), пляж №2 (6-й микрорайон), зона отдыха у ДУП "Санаторий имени Ленина" и санатория "Шинник" ОАО "Белшина". Купание разрешено только на пляже №2 в Бобруйске. Во всех остальных водоемах специалисты УЗ "Бобруйский ЗонЦГЭ" установили неудовлетворительное качество воды. Также запрещено купание в Чаусах на пляже у реки Бася, а зона отдыха в Краснопольском районе на прибрежной полосе Палужского водохранилища в районе деревни Дерновая Горского сельского совета пока не получила паспорта готовности к купальному сезону.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!