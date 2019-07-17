В Могилевской области 895 единиц сельхозтехники работали на уборочной без техосмотра

17 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ УВД Могилевского облисполкома проверили более 5 тыс. единиц техники, которая участвует в уборочной кампании, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В целом уже проверено 101 сельхозпредприятие из 169, находящихся на территории региона. Установлено, что у 718 единиц техники отсутствуют влияющие на безопасность дорожного движения элементы, а 895 транспортных средств эксплуатируются без государственного технического осмотра. Для устранения выявленных недостатков руководителям сельхозпредприятий выдано 135 предписаний, за невыполнение которых меры административной ответственности уже применены к 6 должностным лицам.

Также выявлено 153 нарушения правил дорожного движения, допущенных работниками агропромышленного комплекса. 57 человек привлечены к административной ответственности за эксплуатацию техники, не имеющей гостехосмотра, и 12 - за использование техники без элементов конструкции, влияющих на безопасность ее эксплуатации по дорогам общего пользования. Зафиксировано и 2 факта управления сельхозтехникой в состоянии алкогольного опьянения.

"Уборочная кампания будет находиться на контроле Госавтоинспекции на протяжении всего периода ее проведения, - обратили внимание собеседники. - Это связано еще и с тем, что ежегодно в это время возрастает число ДТП с участием транспортных средств предприятий АПК. Так, в 2018 году в период уборочной были зарегистрированы 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести".-0-