В Могилевской области более 60% продукции экспортируется

8 августа, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Могилевской области более 60% произведенной продукции реализуется на экспорт. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар сегодня на заседании, где рассматривались итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Темп роста экспорта в январе-июне составил 105,5% при задании 103,7%. Отмечается существенное увеличение поставок по таким позициям, как железнодорожные вагоны, сыры и творог, домашняя птица. Однако, несмотря на выполнение областью задания по экспорту товаров, для страны в целом этого недостаточно, подчеркнул Руслан Страхар. Стоит задача задействовать все ресурсы для достижения еще большего результата.

В свою очередь, комментируя ситуацию, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц заметил, что российский рынок по-прежнему остается основным для региона, а Китай и страны Евросоюза следует рассматривать как альтернативные. Поэтому одним из важнейших направлений должен стать поиск консенсуса и проработка одинаковых требований к качеству продукции у белорусской и российской сторон. "Буквально вчера состоялся разговор с представителями крупных торговых сетей Москвы, которые выразили готовность поддержать значительные поставки в столицу продукции "Бабушкиной крынки", - отметил глава региона. - Однако им нужны гарантии: подтверждение качества товара, его прослеживаемость и постоянное присутствие на полках. Должна быть прозрачность, ясность и понимание между потребителями и производителями".

В целом по итогам работы за полугодие из шести ключевых показателей в Могилевской области обеспечено три. Кроме экспорта товаров это привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе, которых в экономику региона уже поступило $83 млн при задании $43 млн. Экспорт услуг за январь-июнь составил $34,7 млн, или 129,9% к аналогичному периоду прошлого года. При этом сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное - $12 млн. Мировые тенденции свидетельствуют, что экспорт услуг увеличивается быстрее, чем производство. С учетом острой конкуренции в регионе понимают, что прирастать по товарам будет все сложнее. В этой связи планируется уделить максимальное внимание экспорту услуг по таким направлениям, как медицина, образование и туризм. Сегодня в Могилевской области доминирующее положение занимают транспортные и строительные услуги.

Результаты января-июня выявили недоработки в выполнении заданий по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места. Не достигнут обобщающий показатель развития региона: темп роста ВРП составил 100,3% при задании 102%. Соответственно, не получен нужный рост производительности труда.

Наибольший удельный вес в валовом региональном продукте области традиционно занимает промышленный комплекс. В его работе четко прослеживаются определенные тенденции. Прирост обеспечивают организации, которые модернизируются или ввели новые мощности: "Могилевхимволокно", "Могилевлифтмаш", Завод газетной бумаги. Стабильно работают "Зенит", Могилевский вагоностроительный завод, цементные производства. Опережающие темпы роста показывают частные компании. При этом недобирают объемы производства традиционные отрасли, особенно предприятия республиканской подчиненности, которые сегодня закредитованы и без очередной господдержки не могут наращивать объемы. Свой отрицательный вклад вносят предприятия, работающие с убытками, хотя их количество с каждым годом уменьшается, а сумма финансовых потерь сократилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Леонида Зайца, накануне заседания облисполкома состоялось детальное обсуждение сложившейся ситуации с руководителями проблемных производств. Получены заверения о выполнении доведенных показателей работы по итогам года.

Глава региона обратил особое внимание на недоработки в сельском хозяйстве. "Недобор валовой продукции объясняется человеческим фактором: низкой исполнительской дисциплиной и несоблюдением технических регламентов производства, - подчеркнул он. - Сельскому хозяйству необходимо работать с опережающими темпами для максимальной загрузки производственных мощностей. Те, в свою очередь, должны произвести продукцию с высокой добавленной стоимостью, выгодно продать ее и получить прибыль". К слову, несмотря на отставание от прошлого года по объемам производства сельхозпродукции, в области наметилась положительная тенденция сокращения отрицательного вклада данной секции в ВРП с минус 0,5% в первом квартале 2019 года до минус 0,2% в первом полугодии.

Непростая ситуация сложилась в строительном комплексе региона, констатировал Леонид Заяц. Падение темпов строительно-монтажных работ, невыполнение задания по вводу жилья привели к ряду кадровых решений: освобождены от должностей за упущения в работе несколько руководителей крупных строительных организаций и заместитель Могилевского горисполкома по этому направлению.

Последовательно в регионе проводится работа по повышению уровня оплаты труда работников. "Задача по росту выручки и зарплаты стоит не только перед руководителем каждого района, но и каждой организации, - отметил Леонид Заяц. - Решениями горрайисполков утверждены комплексные мероприятия по достижению доведенных параметров. Неукоснительное их выполнение должно обеспечить достойный уровень зарплаты людей. В основу решений, принятых регионами на 2020 год, легли программы пятилетия. С учетом текущей ситуации очевидно, что придется существенно добавить по всем отраслям".-0-