В Могилевской области более 7 тыс. детей будут посещать лагеря во время зимних каникул

21 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области более 7 тыс. детей будут посещать лагеря на базе школ и центров дополнительного образования во время зимних каникул. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист отдела воспитательной работы и охраны детства главного управления по образованию Могилевского облисполкома Олеся Василенко.

"Во время зимних каникул в регионе будет работать 250 лагерей на базе школ, центров дополнительного образования детей и молодежи. Их будут посещать более 7 тыс. детей", - отметила она.

В каждом лагере для детей подготовят различные развлекательные и образовательные программы. Они смогут участвовать в городских и районных новогодних мероприятиях, спортивных состязаниях. Запланировано проведение экскурсий, посещение театров и музеев. "Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, чтобы не допустить роста и распространения респираторных заболеваний, специалисты придумали новый формат работы с детьми. У ребят будет возможность посещать различные мастер-классы онлайн. И программа их очень разнообразна: от создания различных новогодних игрушек и украшений до уроков по хореографии", - рассказала Олеся Василенко.

Кроме этого, во время каникул будет работать два спортивных лагеря: на базе спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва хоккейного клуба "Могилев" и центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью. Как отметили в управлении спорта и туризма Могилевского облисполкома, посещать их будут 278 человек.-0-