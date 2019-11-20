В Могилевской области чествовали лучших участковых инспекторов милиции

20 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Шкловского РОВД Роману Исаеву вручили служебный автомобиль на торжественном мероприятии, посвященном 96-летию со дня образования подразделений участковых инспекторов милиции органов внутренних дел Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны создавать все условия для комфортной работы и жизни наших участковых. Особенно это касается работы на селе и в малых городах, - отметил в поздравительной речи председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - На плечах участковых инспекторов милиции - большая ответственность. Вы должны поддерживать дисциплину, помогать в сложных ситуациях и быть первыми, к кому пойдет человек, если с ним что-то случится".

Как отметил председатель облисполкома, наличие транспорта поможет поднять на более высокий уровень работу молодого участкового. Роман Исаев служит в милиции с 2015 года. За это время он успел зарекомендовать себя как грамотный и профессиональный специалист. "Я сам из села, и когда шел служить, знал - в город я не поеду. Работать на селе мне ближе. Там совсем другие люди: более открытые. Для них участковый - это особый авторитет. Я свой участок хорошо знаю, и все жители понимают: я всегда приду на помощь. Автомобиль сделает мою работу еще более оперативной, - отметил молодой инспектор. - Кроме этого, меня обеспечили служебным жильем, дали комфортный кабинет. Очень приятно и важно, что государство заботится об участковых, создаются все условия для работы. Мы, в свою очередь, несем большую ответственность за доверие, которое нам оказывает государство и жители страны".

Как отметил старший участковый инспектор Могилевского РОВД Василий Лагунов, слова благодарности за работу - это всегда важно. "Это стимулирует и молодых инспекторов, и тех, кто постарше, работать еще лучше. Нам всем важно, чтобы нашу работу признавали. А работу участкового - особенно, потому что он не только представитель правоохранительных органов. Это и психолог, и друг. Уметь договориться, объяснить что-то - это только на первый взгляд кажется легким. Я в милиции с 1992 года. И секрет успешной работы участкового - жить там, где работаешь. Нужно быть внимательным к людям, их проблемам и переживаниям. Одно из важнейших правил - быстро реагировать на обращения. А больше никаких секретов нет".-0-