В Могилевской области число самозанятых граждан в январе-апреле выросло в 1,6 раза

3 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области предпринимательской деятельностью, не требующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, занимаются более 2,9 тыс. физических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

В январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 1159 человек, или в 1,6 раза. Поступления единого налога от этой категории плательщиков увеличились на 59,7%, или на Br104,4 тыс. в фактическом исчислении, и составили Br279,4 тыс.

Самыми распространенными видами деятельности, которыми занимаются физические лица без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, являются парикмахерские и косметические услуги, в том числе услуги по маникюру и педикюру, репетиторство, реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады.-0-