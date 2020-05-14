В Могилевской области дан старт уникальному туристическому проекту

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области впервые запущен туристический образовательно-творческий проект для детских коллективов "Академия звезд", который пройдет с 12 по 16 августа 2020 года на белорусском экотуристическом комплексе "Николаевские пруды" в Круглянском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

Программа проекта включает в себя знакомство с туристическим потенциалом региона и 30 часов мастер-классов от звезд телепроектов и ведущих продюсеров страны по вокалу, хореографии, актерскому мастерству, акробатике, ритмике, мотивации и продвижению в интернете. На протяжении пяти дней участников ждут не только образовательные занятия, но и туристическая, анимационная и конкурсная программы по различным жанрам исполнительского искусства. Принять участие в проекте могут как коллективы, так и семьи с детьми.

"Исторически сложилось, что главные ресурсы нашей страны - человеческий труд и туристический потенциал. Это то, что мы должны научиться успешно использовать в продвижении как имиджа страны, так и развития регионов. Проект станет флагманом в масштабировании нового направления - фестивального детского туризма, который позволит не только развивать имеющиеся туристические объекты за счет притока туристов, но и привлечет новые инвестиции для открытия новых туробъектов в сфере агроэкотуризма. Настало время гибких решений, креативного сотрудничества, государственно-частного партнерства. Именно такой я вижу современную экономическую модель развития Могилевского региона в дальнейшем", - рассказал заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Валерий Малашко.

По словам заместителя председателя, в нынешней непростой ситуации каждый человек и организация переосмысливают свое предназначение, функцию в обществе. "Я уверен, что новые реалии позволят нам объединяться в новые коллаборации, создавать эффективные импортозамещающие туристические продукты, сервисы, проекты с высокой рентабельностью и конкурентными преимуществами", - прокомментировал новую инициативу Валерий Малашко.-0-