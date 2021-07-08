8 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области для купания закрыты девять пляжей - в Могилеве, Могилевском районе, Бобруйске и Чаусах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Решением горрайисполкомов в регионе определено 48 мест отдыха у воды с организацией купания, - уточнили специалисты. - В результате исследований проб воды, которые не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, принято решение ввести временный запрет на купание и занятие всеми видами водного спорта на территории девяти этих рекреационных зон".

Так, в областном центре под запретом по-прежнему остается 3 пляжа, расположенных на реке Днепр, Печерском и Гребеневском водохранилищах. В Могилевском районе запрет действует на пляже Вильчицкого водохранилища, а на оборудованной территории Днепра у деревни Полыковичи введено временное ограничение на купание. В Бобруйске нельзя купаться во всех четырех отведенных для этого местах - на центральном пляже №1, пляже №2 (6-й микрорайон), а также вблизи санаториев им. В.И.Ленина и "Шинник" ОАО "Белшина". В Чаусах под запрет попал пляж на реке Бася (ул.Верхнеяловская).

По словам сотрудников центра гигиены, до улучшения ситуации с качеством воды на вышеперечисленных территориях можно только отдыхать, загорать и играть в активные игры. Пляжи, где введен запрет на купание, будут оборудованы шлагбаумами, а на информационных стендах рекреационных зон появится предупреждающая информация. Кроме того, здесь будет прекращена торговля.-0-