В Могилевской области горячим питанием обеспечены все участники уборочной кампании - профсоюз

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области горячим питанием обеспечены все участники уборочной кампании. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК.

"У могилевских аграриев начинается горячая пора, и очень важно, чтобы для них были созданы комфортные и безопасные условия труда, - отметили специалисты обкома. - Это касается организации нанимателями надлежащих бытовых условий, обеспечения горячего питания и питьевого режима, исправного состояния сельскохозяйственной техники и наличия спецодежды. Все эти вопросы - на постоянном контроле профсоюзов. Мы также следим за тем, чтобы был налажен соответствующий контроль за состоянием здоровья людей. Это особенно актуально при работе в условиях повышенных температур".

На сегодня в уборку рапса и многолетних трав включились все районы Могилевской области. Несмотря на то, что массовая уборочная пока не стартовала, все хозяйства обеспечивают участников жатвы горячим питанием и питьевой бутилированной водой. Подвоз воды осуществляется регулярно и оперативно в расчете 1,5 литра на одного человека.

"Каждый участник уборочной кампании получает полноценное питание, - рассказали в обкоме. - В некоторых хозяйствах с сельхозработников вовсе не взыскивают стоимость обедов, в других - удешевление со стороны нанимателя составляет до 80%. Так, для агрария средняя цена комплексного обеда из четырех блюд составляет от 50 до 80 копеек".

По оперативной информации районных комитетов отраслевого профсоюза, в Могилевской области к началу уборочной подготовлены 154 комнаты и пункта приема пищи, что составляет 99% от запланированных. Кроме того, нанимателями обустроены 152 душевых и бани, оборудованы 154 гардеробных. Из числа этих объектов на момент проверки в рабочем состоянии было 70,4% душевых и бань, 96% гардеробных. "Наиболее проблемными в плане готовности душевых по состоянию на 15 июля были сельскохозяйственные организации Кричевского района - не готовы к эксплуатации 6 из 6 объектов, Чаусского - 6 из 10, Чериковского 2 из 5, Мстиславского - 4 из 8", - уточнили в обкоме.

Помимо создания надлежащих санитарно-бытовых условий труда профсоюзы уделяют пристальное внимание предупреждению несчастных случаев при проведении уборки урожая и доработке продукции растениеводства. Так, за последние две недели специалисты обкома посетили 14 сельскохозяйственных организаций района.

"В ходе мониторинга здесь выявлено 202 нарушения законодательства об охране труда, - отметили в обкоме профсоюза работников АПК. - Среди наиболее частых - отсутствие спецодежды, средств индивидуальной защиты и аптечек на транспортных средствах, нарушение правил эксплуатации оборудования и машин. Кроме того, в проверенных организациях приостановлена работа 23 единиц оборудования и инвентаря до полного устранения нарушений. Нанимателям рекомендовано устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки".-0-