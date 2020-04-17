В Могилевской области из-за сильного ветра пострадали 9 населенных пунктов

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области из-за сильного ветра 16 апреля пострадали девять населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

По оперативным данным, речь идет о населенных пунктах в Глусском, Климовичском, Мстиславском и Горецком районах. Повреждены кровли десяти сельскохозяйственных объектов, семь жилых домов, один объект соцкультбыта, а также шесть автомобилей. Материальный ущерб устанавливается.

Подразделения МЧС 17 раз выезжали на уборку упавших деревьев.-0-