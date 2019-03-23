В Могилевской области из-за усиленного ветра пострадали 17 населенных пунктов

23 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Вследствие порывов ветра, которые достигали 25 м/с, 22 марта пострадали 17 населенных пунктов в Горецком, Климовичском, Костюковичском, Кричевском, Могилевском и Осиповичском районах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Повреждены кровли 43 сельскохозяйственных и 3 общественных зданий. Материальный ущерб устанавливается. У подразделений МЧС было 12 выездов на уборку упавших деревьев.

Как сообщили на РУП "Могилевэнерго", в результате усиленного ветра по региону были повалены 13 опор линий электропередачи 0,4 кВ, они заменены на новые. Все пострадавшие населенные пункты подключены к электроснабжению. На сегодняшнее утро остались только несколько частных объектов, работы по подключению электроэнергии будут завершены в первой половине дня.-0-