В Могилевской области КГК проведет мониторинг образовательных учреждений, садов и лагерей

31 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области КГК совместно с другими заинтересованными лицами проведет мониторинг образовательных учреждений, детских садов и оздоровительных лагерей, а также иных объектов, ограниченных для доступа посторонних лиц, сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

Для всестороннего изучения ситуации в КГК Могилевской области 1 и 2 июня будет проводиться горячая линия с населением на тему "Проблемы и недостатки в обеспечении соблюдения требований по предотвращению несанкционированного доступа посторонних лиц на объекты учреждений социальной и иных сфер деятельности Могилевской области".

В эти дни жители Могилевской области с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам 8 (0222)62-47-73, 8 (0222)62-47-75 могут сообщить специалистам КГК, в том числе анонимно, информацию о ненадлежащей организации работы по ограничению доступа посторонних лиц на территорию и объекты образовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, а также в неиспользуемые капитальные строения, здания, сооружения, подвальные помещения, технические подполья и этажи, иные объекты области (в том числе об отсутствии ограждений таких объектов, нарушения их целостности и иных недостатках, препятствующих соблюдению требований безопасности).

Поступившая информация будет использована для проведения соответствующих контрольных мероприятий.

Аналогичную информацию с приложением фото- и видеоматериалов можно направить Комитету госконтроля Могилевской области по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by.-0-