В Могилевской области на референдум аккредитованы уже более 3,5 тыс. наблюдателей

11 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области в участковых комиссиях и на участках для голосования аккредитованы уже более 3,5 тыс. наблюдателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

"В Могилевской области в соответствии с избирательным законодательством сформированы областная и 25 районных комиссий по референдуму в количестве от 9 до 13 человек, - отметили в облисполкоме. - Так, в состав областной комиссии вошли 13 человек, районных - 317 человек. В областной и районных комиссиях по референдуму аккредитованы уже более 163 наблюдателей".

Сформированы 707 участковых комиссий по референдуму, в состав которых вошли более 7 тыс. человек. В участковых комиссиях и на участках для голосования аккредитованы уже более 3,5 тыс. наблюдателей - то есть более 5 человек в каждой комиссии.

На сегодня в регионе созданы все условия для проведения предстоящей кампании на высоком организационном уровне. Сейчас наступила стадия активной подготовки к проведению референдума. В первую очередь это работа в коллективах, направленная на разъяснение положений Конституции и, соответственно, побуждение людей принять активное участие в важном политическом событии, отдать свой голос за будущее страны.-0-