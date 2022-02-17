17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области на референдум аккредитованы уже более 5,8 тыс. наблюдателей. Об этом журналистам рассказал председатель областной комиссии по референдуму Валерий Берестов во время посещения региона представителями долгосрочной миссии наблюдателей от СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как только начали работать комиссии всех уровней, пошла аккредитация наблюдателей, - пояснил Валерий Берестов. - В областной комиссии их аккредитовано сегодня 6, в территориальных и участковых комиссиях - более чем 5,8 тыс. Эта цифра не константная, аккредитация наблюдателей будет продолжаться до дня референдума и в сам день, 27 февраля. Если гражданин пришел с соответствующим правильно оформленным документом, комиссия его аккредитует, и он получит все права и обязанности наблюдателя".

Председатель областной комиссии напомнил: гражданин может стать наблюдателем, подав заявление и собрав определенное количество подписей участников референдума. Правом выдвинуть наблюдателя обладают политические партии, общественные объединения и трудовые коллективы. На сегодня более 4 тыс. аккредитованных в Могилевской области наблюдателей - представители общественных объединений и политических партий, по 700 с небольшим человек - выдвиженцы трудовых коллективов и граждане, подавшие заявления.

По словам председателя областной комиссии, в соответствии с календарным планом организационных мероприятий, который разработала и утвердила Центральная избирательная комиссия, до 1 февраля были образованы участки для голосования. Их в области 707, в том числе 32 - в медучреждениях со стационарами. 6 февраля были образованы участковые комиссии. Их ровно столько, сколько участков для голосования. В состав участковых комиссий вошли порядка 7,5 тыс. человек, всего же в комиссиях всех уровней, участковых и территориальных, около 8 тыс. человек.

"Могилевскую область сегодня впервые посетили представители долгосрочной миссии наблюдателей от СНГ, - продолжил Валерий Берестов. - Ожидается, что ближе к референдуму приедет группа краткосрочных наблюдателей. Наблюдатели приглашаются только на заседание комиссии и в период голосования, их миссия такова. Территориальные комиссии работают по утвержденному графику. На днях они получат всю необходимую для работы во время голосования документацию: и бюллетени, и протоколы".

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

Фото Олега Фойницкого