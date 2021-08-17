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17 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области на уборке зерновых появился первый экипаж-пятитысячник. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Алексей Рымша.Лидерами по намолоту зерновых и зернобобовых стали работники СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района - экипаж старшего комбайнера Николая Даречкина и комбайнера Константина Солодухи. Неделю назад они первыми в регионе преодолели по намолотам четырехтысячный рубеж. На момент чествования хлеборобов 9 августа их хозяйство единственное в области полностью завершило все уборочные работы. Поэтому победную тысячу тонн они намолотили, помогая убирать хлеб нового урожая другим хозяйствам Могилевского района.Старший комбайнер Николай Даречкин трудится в колхозе "Родина" уже 32 года. На его счету не одна уборочная страда, потому опытного агрария ни погодой, ни другими трудностями не испугаешь. Подспорьем в работе стала и новая техника. Результатом жатвы этого года комбайнеры остались довольны.-0-