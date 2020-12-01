В Могилевской области началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовала комплексная проверка органов управления территориальной обороны Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Соответствующее распоряжение вручил начальник управления территориальной обороны полковник Андрей Матиевич руководству Могилевского областного исполнительного комитета.

Первый этап проверки пройдет с 1 по 18 декабря. За это время планируется оценить способность исполнительных комитетов области в установленные сроки сформировать территориальные войска в трех административных районах, определить готовность сформированных штабов районов территориальной обороны и воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи в ходе командно-штабного учения, а также оказать практическую помощь должностным лицам в работе по повышению качества выполнения поставленных задач.

"В соответствии с директивой начальника Генерального штаба приступили к формированию трех штабов районов территориальной обороны и трех батальонов территориальных войск. Эта проверка самая масштабная с момента образования территориальных войск. Привлечение такого большого количества проверяемых органов управления территориальных войск позволит максимально объективно оценить готовность и способность местных органов власти сформировать территориальные войска и подготовить их к выполнению задач по предназначению, - сказал Андрей Матиевич. - На завершающем этапе комплексной проверки будет проведено командно-штабное учение с привлечением всех органов управления и территориальных войск под руководством заместителя губернатора Могилевской области. Любая подсистема безопасности требует постоянного совершенствования и развития. Именно для этого и проводятся такие проверки".

Проверка проходит в соответствии с планом подготовки.-0-