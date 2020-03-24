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24 марта 2020, 15:04

В Могилевской области назвали победителей конкурса "Человек года"

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Победителей ежегодного областного конкурса "Человек года Могилевщины" по итогам работы за 2019 год выбрали в областном центре. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Почетного звания удостоены 15 жителей региона: руководители предприятий, организаций, работники социальной сферы и те, кто добился высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности. В качестве кандидатов в конкурсе участвовало около 30 человек в трех номинациях.

В числе лучших в производственной деятельности отмечен директор частного производственно-торгового унитарного предприятия "Стальная линия" Владимир Скоблик. В должности директора он с мая 2003 года. Организация является одной из бюджетообразующих в Могилевском районе. В 2019 году "Стальная линия" стала победителем республиканского конкурса "Выбор года". Кроме Владимира Скоблика почетного звания в этой номинации удостоены еще пять человек.

Победителями в номинации "Непроизводственная сфера" стали шесть человек. Среди лучших - мастер спорта Республики Беларусь по женской вольной борьбе, спортсмен-инструктор национальной команды Министерства спорта и туризма Ирина Курочкина. В прошлом году она стала чемпионкой Беларуси, победителем международного турнира Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя, чемпионкой II Европейских игр в Минске, бронзовым призером чемпионата мира, завоевала лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Высокого звания удостоена и Вероника Винель - директор Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск). В должности директора - с 2007 года. Под ее руководством с 2009 года возобновлен республиканский фестиваль национальной драматургии имени В.И.Дунина-Марцинкевича. В прошлом году спектакль "Сиртаки" был награжден в номинации "Лучшая сценография". Особое достижение театра - участие в V Республиканском конкурсе театрального искусства "Национальная театральная премия" в 2018 году. Спектакль "Точки на временной оси" стал лауреатом в номинациях "Лучший спектакль по пьесе современного белорусского автора" и "Лучшая сценография".

Одним из победителей в номинации "Общественно-политическая деятельность" стал главный редактор дирекции телевидения республиканского унитарного предприятия радиотелецентра "Телерадиокомпания "Могилев" Андрей Скоробогатов. В должности главного редактора - с ноября 2010 года. В прошлом году принимал активное участие в освещении подготовки и ходе выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Он обеспечил запись кандидатов и лично провел дебаты во всех 13-ти избирательных округах. Андрей Скоробогатов - ведущий проекта "4 студия", который позволил многим творческим людям Могилевской области продемонстрировать свое мастерство большому числу зрителей. Он является соавтором и ведущим традиционного благотворительного телевизионного марафона "Согреем детские сердца". В прошлом году за 6 часов прямого эфира в студии телеканала "Беларусь 4 "Могилев" побывало около 100 человек, на благотворительные цели и счет детского фонда было собрано около Br54 тыс. Андрей Скоробогатов - первый журналист СМИ Могилевской области, награжденный нагрудным знаком "Отличник телевидения и радио".

Специальная премия Могилевского облисполкома присуждается с 2000 года. Тогда за высокие достижения были награждены 48 человек. Ежегодно награду получают 15 лучших представителей региона.-0-

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