31 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области обновлена программа развития юго-восточного региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

"Социально-экономическому развитию юго-восточного региона Могилевской области уделяется особое внимание со стороны главы государства и местной власти, - рассказал Руслан Страхар. - Принят указ от 28 мая 2020 года №177 "О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области", предусматривающий корректировку указа №235 и продление его действия до 2025 года. Это позволит создать дополнительные условия для привлечения и закрепления трудовых ресурсов и инвесторов, развития агропромышленного комплекса региона".

В связи с продлением действия указа Могилевский облисполком доработал программу по развитию данного региона. "Это поможет сократить межрайонную дифференциацию уровня и качества жизни населения юго-восточного региона на основе формирования устойчивой экономической базы и эффективного использования имеющихся преимуществ", - отметил заместитель председателя облисполкома.

У юго-восточного региона Могилевской области в основном сельскохозяйственная направленность - в программу заложены показатели по производству основных видов продукции растениеводства и животноводства. "С учетом всех мероприятий, которые запланированы в сфере АПК, за 2020-2025 годы темп роста производства сельскохозяйственной продукции в организациях и фермерских хозяйствах в сопоставимых ценах будет почти 196%", - рассказал Руслан Страхар.

В промышленном комплексе продолжат повышать эффективность работы валообразующих предприятий. Кроме того, продолжится создание новых предприятий. Наиболее значимые проекты здесь - создание производства древесного угля компанией "Углеград" и производства инновационных кондитерских изделий фирмой "Красный пищевик - Славгород".

В 2021-2025 годах лесохозяйственные учреждения юго-восточного региона продолжат технически перевооружать лесозаготовительные производства, приобретать лесозаготовительную технику. На это планируется ежегодно направлять более Br300 тыс.

"Развивать торговлю и общественное питание юго-восточного региона до 2025 года планируется путем улучшения инфраструктуры торговли, обслуживания населения. Мероприятия в этой сфере помогут уменьшить дотационность юго-восточного региона, поднять выручку в расчете на работающего к 2025 году почти в два раза, - отметил Руслан Страхар. - Все это отразится в увеличении номинальной начисленной среднемесячной зарплаты".

В социальной сфере продолжат развивать сети учреждений образования, обеспечивать учреждения общего среднего образования оборудованием и средствами обучения. В 2021-2025 годах планируется обновить автобусный парк школьных автобусов юго-восточного региона на 34 единицы на сумму более Br4 млн. В планах - реконструировать и провести капитальный ремонт в учреждениях здравоохранения и образования в Климовичском, Славгородском, Краснопольском, Кричевском, Чериковском и Хотимском районах, реконструировать здания Климовичского краеведческого музея.

Финансировать программу планируется из собственных средств организаций, республиканского и местных бюджетов, за счет кредитов банков и иных источников в соответствии с законодательством.-0-