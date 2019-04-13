В Могилевской области определят лучших представителей рабочей молодежи

13 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Лучших представителей рабочей молодежи определят сегодня в Могилевской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Областной конкурс профмастерства среди рабочей молодежи пройдет уже в двенадцатый раз и соберет на площадке Могилевского автомобильного завода им. С.М. Кирова около 60 молодых специалистов - работников 18 крупнейших предприятий региона. Из года в год соревнования дают конкурсантам возможность повысить свой квалификационный разряд, получить за призовое место достойное материальное вознаграждение, заработать уважение нанимателя и коллег.

По словам организаторов - представителей областного объединения профсоюзов, такие конкурсы способствуют росту профессионального мастерства и продвижению по карьерной лестнице. Именно поэтому испытать свои силы и принять в них участие ежегодно стремятся многие работники. Особенно важно это для молодых людей, которые находятся в начале своей трудовой деятельности и как никто нуждаются в поддержке и мотивации.

Рабочие профессии, заявленные на конкурсе, - токари, фрезеровщики, слесари-инструментальщики, электросварщики, крановщики - сегодня высоко востребованы на рынке труда. Традиционно больше всего заявок на участие поступило в номинациях "Электросварщик" и "Токарь" - 18 и 12 человек соответственно. В основном представлены два промышленных центра области - Могилев и Бобруйск, есть участники из Кричева и Костюковичей.

Конкурсантам предстоит пройти два этапа - практический и теоретический. Уровень их подготовки оценят профессионалы: руководители структурных подразделений, мастера, ведущие инженеры и главные специалисты предприятий.

"Люди, которые хотят и умеют работать, ценятся даже в экономически трудные времена, ведь именно от их навыков и опыта зависит качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, - отмечают организаторы. - Немаловажен в вопросах профессионального совершенствования и соревновательный процесс: человек должен видеть, насколько высок уровень его профессионального мастерства и к чему ему стоит стремиться. Это побуждает идти дальше и не останавливаться на достигнутых результатах".-0-