В Могилевской области организуют 31 место для крещенского купания

18 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области на Крещение будет организовано 31 место для купания. Об этом БЕЛТА сообщил председатель Могилевской областной организации ОСВОД Константин Иванов.

"Окунуться в целебную крещенскую воду смогут жители всех районов области, а также Могилева и Бобруйска, - отметил Константин Иванов. - Для этого будет организовано 31 место для купания, в том числе 6 - на открытых водоемах на базе спасательных станций, остальные - в специально оборудованных купелях. В открытых водоемах места для окунания будут представлять собой небольшую полынью размером 1,5 на 2 м с деревянным сходом в воду. Здесь будут дежурить спасатели, милиция и медицинские работники".

В Могилеве верующие смогут традиционно окунуться в Печерском озере, где ожидают почти 2 тыс. человек, и на Гребеневском водохранилище, куда из года в год на Крещение приходят около 800 желающих. Оборудованная купель будет действовать в Любужском лесопарке на источнике святой праведницы Анны. Жители Могилевского района смогут посетить в праздник купели в поселках Полыковичи и Сухари.

Константин Иванов напомнил желающим окунуться в крещенскую воду, что это лучше делать в специально оборудованных местах под присмотром спасателей и медиков. Не стоит забывать, что ледяная вода противопоказана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с рядом хронических заболеваний, особенно почек и органов дыхания. Врачи не рекомендуют окунаться и тем, кто простужен или недавно переболел. Противопоказано купание в состоянии алкогольного опьянения - это может вызвать спазм сосудов головного мозга.

"Перед заходом в воду необходимо разогреться - сделать зарядку или небольшую пробежку, - уточнил председатель областного ОСВОДа. - Также будет полезным обработать тело жирным кремом или маслом, а за час до купания хорошо поесть. В купели лучше находиться не более 1 минуты, а неподготовленному человеку не стоит погружаться в воду с головой. Отдельные правила для тех, кто уже искупался - надо сразу вытереться насухо и одеться, выпить фруктового или ягодного чая".-0-