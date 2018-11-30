В Могилевской области организуют работу около 180 елочных базаров

30 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Около 180 елочных базаров будут работать в Могилевской области накануне новогодних праздников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском производственном лесохозяйственном объединении.

Лесничества области планируют реализовать более 17 тыс. новогодних деревьев (ель, сосна), свыше 200 хвойных букетов. "Мы ожидаем, что спрос на лесных красавиц будет где-то на уровне прошлого года, но, если он будет выше, наши лесхозы готовы оперативно удовлетворить потребности жителей региона полностью", - заверили собеседники. По их словам, первые заготовки елей начнутся в начале декабря. Заявки уже поступают от организаций и предприятий, а основная работа придется в канун католического Рождества. Заготовкой новогодних деревьев будут заниматься лесхозы в ходе вырубок по расчистке придорожных полос, сплошных санитарных рубок леса и на специальных плантациях.

Розничная цена на лесную красавицу по сравнению с прошлым годом вырастет примерно на 5%. Так, елка высотой до 1 м будет стоить Вr5,5 (цена без НДС), от 1,1 до 2 м - Вr7,3, от 2 до 3 м - Вr15,1, а вот за новогоднюю гостью до 30 м придется выложить Вr130,9. Учитывая запросы жителей области, на елочных базарах будут также представлены живые сосны. В общем объеме продаж они составляют примерно около 0,5%. "Также мы планируем предложить горожанам побольше новогодних деревьев в кадках. В последние годы их популярность растет. Ведь они не намного дороже, но зато могут долго стоять", - сказали в объединении.

Елочные базары начнут работать в области с 21-22 декабря. Только в Могилеве планируется организовать не менее 16 точек реализации и около 5-6 в Бобруйске. Также елочные базары развернутся в каждом райцентре (21). Кроме того, граждане смогут приобрести лесных красавиц непосредственно в лесничествах по месту жительства.

Собеседники также предупредили, что за незаконную вырубку елок предусмотрен штраф до 30 базовых величин для граждан, а для юрлиц - до 300 базовых величин. Кроме того, за каждое дерево виновные должны возместить ущерб, причиненный окружающей среде. Это еще не менее одной базовой величины.-0-