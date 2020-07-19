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19 июля 2020, 09:57

В Могилевской области пассажиров молодежного поезда ждет насыщенная программа

Парк в Шклове. Фото из архива
Парк в Шклове. Фото из архива

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежный республиканский поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" прибывает сегодня в Могилевскую область. Его первой остановкой станет станция Шклов, сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

"По приезду в Могилевскую область ребят ждет насыщенная программа. Начнется она в агрогородке Александрия Шкловского района. Для пассажиров молодежного поезда подготовили экскурсионную программу по знаковым местам: знакомство с историей Шклова, посещение Трофимовой криницы", - рассказали в облисполкоме.

После этого активисты отправятся в Могилев, где встретятся с заместителем председателя Могилевского облисполкома Валерием Малашко и ветеранами комсомола. Программа включает также участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу на Буйничское поле.

Далее юноши и девушки отправятся на молодежные тематические площадки: в Могилевском государственном агролесотехническом колледже имени К.П. Орловского, Могилевском областном центре олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью, центре безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Могилевского областного управления МЧС. Вечером на площадке у Диагностического центра в Могилеве пройдет большая творческая программа "РаЗам!". После этого участники акции отправятся в Гомель.

"Участниками молодежного поезда стали лучшие представители молодежных общественных объединений и волонтеры со всей республики. Путешествие будет длиться неделю. За это время на стилизованном поезде молодые люди проедут по маршруту Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск", - добавили в облисполкоме.

Молодежный республиканский поезд - совместный проект Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской железной дороги. Его участниками стали около ста юношей и девушек в возрасте от 18 до 31 года.-0-

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