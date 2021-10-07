7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области планируют заготовить около 400 тыс. т сахарной свеклы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.

"Сладкий корнеплод в регионе убрали на площади почти 2,3 тыс. га, что составляет 23% от всех посевов, - отметили в комитете по сельскому хозяйству. - С полей вывезено почти 76 тыс. т сахарной свеклы. Средняя урожайность овощной культуры составила 332 ц/га, сахаристость - порядка 16,4%".

Сахарная свекла посеяна в Могилевской области на площади более 9,8 тыс. га. Выращиванием корнеплода занимаются девять районов. Самые крупные посевные площади расположены в Горецком, Могилевском, Быховском и Кировском районах. На их долю приходится 76% всех засеянных этой культурой территорий.

В Горецком районе уборка сахарной свеклы стартовала 20 сентября. Эта сырьевая зона по сравнению с прошлым годом приросла по посевным площадям на 550 га и составила 2,2 тыс. га. Выращиванию сладкого корнеплода на горецкой земле способствуют погодные условия: радует и урожайность, и качественные характеристики овощной культуры.

"На сегодня с полей нашего района убрано почти 640 га, или 29% от всей посевной площади, - рассказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Горецкого райисполкома Елена Мачульская. - Так, аграрии планируют убрать около 120 тыс. т овощной культуры. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составила почти 90 тыс. т. Средняя урожайность корнеплода - 500 ц/га. Выращиванием сахарной свеклы в районе занимаются все девять хозяйств. Среди лидеров - СПК "Овсянка" и Горецкая сортоиспытательная станция".

Уборка сладкого корнеплода завершится в регионе к середине ноября. Аграрии планируют собрать урожай не меньше прошлогоднего - около 400 тыс. т. Из Могилевской области свекла поставляется на Городейский и Слуцкий сахарные комбинаты.-0-