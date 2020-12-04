В Могилевской области подорожает проезд в общественном транспорте

4 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области с 5 декабря подорожает проезд в общественном транспорте. Данное решение облисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Стоимость проезда в городском общественном транспорте вырастет с Br0,6 до Br0,7, предельный максимальный тариф на городские перевозки на экспрессных маршрутах - с Br0,7 до Br0,8.

В пригородном транспорте тариф станет выше на Br0,01 за 1 км проезда.

Утверждена новая стоимость проездных билетов. В Могилеве проездной на месяц на автобус или троллейбус можно приобрести за Br31,50. На два вида транспорта - за Br42,04. В Бобруйске стоимость проездного на месяц на автобус или троллейбус составит Br30,67, на два вида транспорта - Br41,16.

Данное решение вступает в силу после официального опубликования.-0-