В Могилевской области проверили налоговые отчеты фермеров и эффективность использования ими земель

15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. По инициативе КГК Могилевской области налоговые органы и землеустроительная служба провели масштабные проверки крестьянско-фермерских хозяйств, сообщили БЕЛТА в региональном КГК.
Органам власти и контрольным ведомствам поручено упорядочить деятельность фермеров региона и пресечь нарушения ими земельного и налогового законодательства.
По результатам проведенного землеустроительной службой Могилевского облисполкома мониторинга выдано 110 предписаний за неиспользование либо неэффективное использование предоставленных фермерам земель, привлечены к административной ответственности 17 глав крестьянско-фермерских хозяйств.
В связи с неиспользованием земельных участков (в том числе в связи с добровольным отказом от земель после получения предписаний), а также в связи с ликвидацией КФХ изъято 1,4 тыс. га земель. Из-за изъятия прекращена деятельность 8 хозяйств.
На основании камеральных проверок налоговой отчетности фермерских хозяйств доначислено Br133,8 тыс. налогов (в том числе за счет пресечения вскрытых схем минимизации налоговых платежей отдельными фермерами).
Контрольные мероприятия продолжит как Комитет госконтроля, так и иные заинтересованные органы.-0-