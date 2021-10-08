В Могилевской области с начала года зарегистрировано 66 наездов на пешеходов

8 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С начала года на дорогах Могилевской области зарегистрировано 66 наездов на пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Пешеходы остаются одной из наименее защищенных категорий участников движения, - отметили в ГАИ. - В текущем году на дорогах Могилевской области зарегистрировано 66 наездов на пешеходов, в которых 9 человек погибли и 57 - травмированы. В темное время суток зафиксировано 27 аварий. Большинство случаев произошло из-за игнорирования пешеходами элементарных мер безопасности: переход проезжей части в неустановленных местах, внезапный выход на дорогу, неиспользование световозвращателей в темное время суток".

Сотрудники ГАИ отмечают, что в вечернее или ночное время суток, а также в условиях недостаточной видимости ДТП со смертельным исходом происходят в 3 раза чаще, чем в дневное время. Действенный способ для пешехода обезопасить себя - носить на одежде фликеры и другие светоотражающие элементы.

"Особую опасность на проезжей части или вблизи нее представляют пешеходы в состоянии алкогольного опьянения, поведение которых невозможно предугадать, - подчеркнули правоохранители. - В этом случае мы призываем всех граждан проявлять бдительность и сообщать о таких фактах по телефону 102. Возможно, этот звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь".

В областном ГАИ также напомнили, что с 8 по 10 октября в регионе проводится комплекс мер по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения.-0-