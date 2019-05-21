В Могилевской области с начала посевной кампании возбуждено 14 уголовных дел

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области с начала посевной кампании в отношении работников и должностных лиц АПК возбуждено 14 уголовных дел экономической направленности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.
Речь идет о фактах хищений сельхозтехники, запасных частей, зерна, семян, средств защиты растений, а также ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Кроме того, скрывалось хищение денег, выделенных на приобретение запчастей.
За правонарушения на объектах АПК многие работники сельхозорганизаций привлечены к административной ответственности.
В марте-апреле прокуратура области провела контрольно-аналитические мероприятия. Были выявлены недостатки при подготовке и проведении посевной кампании. В частности, подготовка техники к полевым работам велась недостаточными темпами. В некоторых хозяйствах длительное время из-за ремонтов простаивали или вовсе были разукомплектованы сельскохозяйственные машины. "Отставание от графиков ремонтных работ выявлено практически во всех районах области - на 10 мая невосстановленными значились 480 тракторов. Следствием такой ситуации стало несоблюдение сроков посева семян", - отметили в прокуратуре.
Выявлены и другие недостатки: отсутствие запаса минеральных удобрений, несоблюдение техники сева, загромождение помещений для хранения сельхозтехники, гаражей и токарных цехов, нарушение трудовой и исполнительской дисциплины, законодательства об охране труда и пожарной безопасности.
Прокуратура внесла 64 представления, 102 предписания, инициировала привлечение 162 должностных лиц к дисциплинарной и 30 - к административной ответственности. Предложено разработать допмеры, чтобы улучшить организацию работы и повысить эффективность ведомственного контроля за состоянием законности в сфере АПК.-0-
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