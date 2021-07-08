В Могилевской области снизилось количество пациентов с хроническим алкоголизмом

8 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области снизилось количество пациентов с диагнозом "хронический алкоголизм". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель главного врача Могилевского областного наркологического диспансера Денис Мармыш.

"По состоянию на 1 июля 2021 года в регионе под диспансерным наблюдением врачей-психиатров-наркологов находилось более 17,7 тыс. человек с диагнозом "синдром зависимости от алкоголя", из них 3944 женщины, - сказал Денис Мармыш. - За аналогичный период 2020 года эти цифры составили почти 18,5 тыс. человек, в том числе 4101 женщина".

Под диспансерное наблюдение за 6 месяцев текущего года попали 809 пациентов с хроническим алкоголизмом, 46 из которых перенесли алкогольные психозы.

"Объем потребления зарегистрированного алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше в регионе составил 2,5 л за 3 месяца 2021 года при установленной норме 10,7 л на год, - уточнил заместитель главврача. - По прогнозу, годовая цифра приблизится к 10 л. Этот показатель - один из целевых государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2021-2025 годы".

Показатель "Охват реабилитационными мероприятиями лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ" этой же программы равен 0,8% от состоящих на учете в области пациентов за 3 месяца при годовом нормативе 2,1%. Прогнозируемый годовой показатель по региону - 3,2%.

"11 июля в Беларуси объявлено Днем профилактики алкоголизма, и наша задача как медиков - максимально донести до широких слоев населения информацию о вреде этой пагубной привычки, - добавил Денис Мармыш. - Особенно опасно разрушающее действие алкоголя в детском и подростковом возрасте. Молодой развивающийся организм в 6-8 раз быстрее привыкает к напиткам с высоким градусом. Установлено, что злоупотребление алкоголем в возрасте до 20 лет почти в 80% случаев приводит к взрослому алкоголизму".

По словам Дениса Мармыша, помощь в отказе от злоупотребления алкоголем - приоритетная задача здравоохранения, которая поможет сократить количество хронических заболеваний, преждевременную инвалидность и смертность среди населения, а также повысить продолжительность и качество жизни.-0-