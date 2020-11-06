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06 ноября 2020, 13:03

В Могилевской области снизят издержки на зимнее содержание автодорог за счет новых технологий

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области планируется реализовать инновационный проект, направленный на повышение безопасности дорожного движения и снижение издержек по зимнему содержанию автодорог на основе внедрения новых технологий. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с трудовым коллективом РУП "Могилевавтодор", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Проект реализуют на высокоскоростных платных магистральных участках дорог первой технической категории общей протяженностью более 170 км, содержание которых требует особого внимания. Это трассы М4 Минск - Могилев и М5/Е271 Минск - Гомель. Проект будет выполняться по государственной программе инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Сейчас на территории страны используют методы, основанные на внесении твердых противогололедных реагентов в виде соли и песчано-соляной смеси. Как отметил Александр Шумилин, они не всегда эффективны и обладают рядом серьезных недостатков, которые значительно ухудшают безопасность дорожного движения и снижают скоростной режим. В то же время предлагаемая инновационная технология применения жидких реагентов имеет целый ряд преимуществ, в том числе экономических: реагенты на основе солей хлорида натрия являются отходами производства ОАО "Беларуськалий" и имеют низкую стоимость. Кроме того, эта технология значительно снизит экологическую нагрузку на природу.

При применении технологий, основанных на использовании жидких противогололедных реагентов, предполагается задействовать универсальную технику белорусского производства, в том числе на базе СП ЗАО "МАЗ-МАН". В проекте также предусмотрена эксплуатация инновационного измерительного оборудования, устанавливаемого на автомобиль и позволяющего в реальном времени бесконтактным способом измерять температуру и состояние покрытия по всей протяженности дороги, а также коэффициент сцепления. "Подобное оборудование принесет эффект при зимнем содержании дорог. Его также можно будет использовать в интеллектуальной транспортной системе для управления скоростными режимами, вносить корректировки в нормы распределения реагентов на отдельно взятых участках дороги. В дальнейшем можно будет распространить полученные результаты на другие регионы страны", - рассказал Александр Шумилин.

РУП "Могилевавтодор" создано в 1998 году. В его хозяйственном ведении находится более 2,5 тыс. км республиканских дорог, из которых 174 км - дороги I технической категории. В составе предприятия девять филиалов, численность работников - около 800 человек.-0-

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