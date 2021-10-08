8 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области стартовал фотоконкурс "Первое слово - мама". К участию в нем приглашаются молодые люди в возрасте от 14 лет до 31 года, рассказали БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Творческое мероприятие приурочено ко Дню матери и проводится по четырем номинациям. Так, на снимках, объединенных темой "Женщины моей семьи", должны быть изображены два и более поколения женщин одного рода, "Будни мамы" - отражать труд женщины-матери и ее самореализацию в семье и вне семьи. Также конкурсантам предложат проявить себя в номинациях "Моя семья" и "Я - будущая мама".

"От одного участника принимается не более четырех фоторабот, - отметили в молодежной организации. - Заявки на участие и снимки необходимо выслать в срок до 18 октября на электронный адрес: brsmmogilevobl@gmail.com с пометкой "Фотоконкурс". Лучшие фотографии с 20 по 25 октября примут участие в интернет-голосовании в социальных сетях Могилевского областного комитета БРСМ".-0-