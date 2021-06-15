15 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области травы первого укоса скошены на площади почти 75%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилия Гулинская.

"В этом году мы начали уборку трав немного раньше, взяли хороший темп. На сегодняшний день уже скошено 74% трав первого укоса. Убраны с площади более 110 тыс. га - 77% от скошенного. Это в два раза выше по сравнению с уровнем прошлого года", - отметила Лилия Гулинская.

Сейчас в регионе заготовлено 194,6 тыс. т кормовых единиц - это 14% от задания. "К уровню прошлого года этот показатель составил 117%. На условную голову скота заготовлено 5 ц кормовых единиц, что на 2,2 ц больше, чем в 2020 году", - подчеркнула начальник отдела растениеводства.

По словам Лилии Гулинской, травы в этом году выросли хорошие, теперь главная задача - качественно и своевременно проводить уборку. "За качеством кормовых трав следит ветеринарная служба, отбирают образцы и проверяют их. Следят за качеством тромбовки, внесением консервантов - полностью отслеживают технологию. От качества травянистых кормов напрямую зависит качество и количество молока", - подытожила Лилия Гулинская.

Травы первого укоса в Могилевской области необходимо убрать до 20 июня. Работы по заготовке травяных кормов в области будут продолжаться до октября.-0-