В Могилевской области уборку зерновых планируют завершить в течение полутора-двух недель

13 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области по состоянию на 13 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем на 242 тыс. га, или 81% посевных площадей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

"Аграрии области работают в очень сложных погодных условиях повышенной влажности - затяжные дожди сдерживают ход жатвы, - отметили в отделе. - Чтобы снизить затраты и использовать эффективно каждую минуту во всех хозяйствах, комбайны, несмотря на осадки, не уходят с полей и несут дежурство до позднего вечера. Как только позволяет погода и обветриваются зерновые, они приступают к уборке хлеба. Поэтому все настроены работать оперативно и максимально быстро убрать урожай, минимизировав тем самым потери зерна. Если позволит погода, мы сможем завершить уборку колосовых в течение полутора-двух недель".

На сегодняшний день в хозяйствах области намолочено почти 636 тыс. т зерна, а урожайность составила 26 ц/га. "Это пока меньше прошлогодней на эту дату на 1,5 ц/га, но мы надеемся выйти на прошлогодний уровень, а может и превысить его за счет уборки оставшихся зерновых и зернобобовых культур", - сказали в отделе.

В числе лидеров Чаусский район, здесь убрано хлеба 97% посевных площадей, в Кировском районе - 96%, а в Краснопольском - 92%. В целом все районы Могилевской области на уборке перешагнули 70-процентный рубеж, кроме Мстиславского. Самый большой намолот зерна (свыше 87 тыс. т) и самая высокая урожайность (43 ц/га) у Шкловского района. На втором и третьем местах Горецкий и Круглянский районы - 32 ц/га и 31 ц/га соответственно.

По урожайности зерна среди хозяйств области пальму первенства держит ЗАО "Агрокомбинат "Заря" (Могилевский район). Здесь намолачивают 62,6 ц/га. Следом идет СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района - 56,7 ц/га, а замыкает тройку первых ОАО "Александрийское" Шкловского района - 52 ц/га.-0-