В Могилевской области усилят контроль за незаконной вырубкой елей

22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В канун праздников в Могилевской области усилят контроль за незаконной вырубкой новогодних деревьев. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал инженер по охране и защите леса ГЛХУ "Могилевский лесхоз" Антон Осадчий.

"В преддверии новогодних и рождественских праздников в регионе усилят контроль за незаконной вырубкой елей, в том числе в Могилеве и Могилевском районе. Сейчас наши специалисты вместе с другими ответственными лицами уже начали рейдовые проверки, а с 23 декабря на всех основных выездах и въездах в Могилев будут работать мобильные группы", - рассказал Антон Осадчий.

Первые рейдовые проверки уже дали свои результаты. "Сегодня в Могилевском районе было обнаружено место незаконной вырубки деревьев в защитном лесу недалеко от населенного пункта. Там вырублено около десятка деревьев. Тем, кто это сделал, грозит штраф до 50 базовых величин, - рассказал Антон Осадчий. - Кроме штрафа, человек или люди, которые это сделали, будут возмещать вред, нанесенный окружающей среде, - по приблизительным подсчетам это может составить около Br3 тыс".

Антон Осадчий

Незаконная рубка деревьев в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах влечет наложение штрафа. Для физических лиц предусматривается штраф от 5 до 50 базовых величин (1 БВ - Br27), для ИП - от 20 до 200 базовых величин, для юридического лица - от 50 до 300 базовых величин.

По словам инженера по охране и защите леса, находить недобросовестных граждан сотрудникам лесхоза помогают фотоловушки. В лесах Могилевской области их сейчас 120. "Это специальные камеры с фото- и видеофиксацией, которые реагируют на движение. Изображение, которое зафиксировала камера, может приходить сразу на телефон или планшет, что помогает оперативно установить нарушителя. Это касается не только незаконной вырубки деревьев: так мы устанавливаем личности людей, которые устраивают несанкционированные свалки или нарушают запрет на посещение леса", - рассказал он.

"В последнее время люди стали более сознательными. Сейчас лишь единичные случаи, когда человек вырубает для себя елочку. Дешевле и проще приобрести новогоднее дерево на специализированном рынке. Цены доступные, места продаж расположены в разных частях города. Можно приобрести как уже вырубленные деревья, так в горшках и кадках. Потом это дерево можно высадить на своем участке или в лесу", - рассказал Антон Осадчий.-0-

Во время рейдовой проверки. Командир взвода Ленинского (г. Могилев) отдела департамента охраны, майор милиции Руслан Антонов

Антон Осадчий во время установки фотоловушки

Фото Олега Фойницкого