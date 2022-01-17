В Могилевской области усилят контроль за такси

17 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области сотрудники ГАИ усилят контроль за автомобилями такси - в регионе стартует комплекс профилактических мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Комплекс мероприятий "Такси" продлится до 21 января. Главная цель: повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров", - отметили в УВД.

В прошлом году в регионе с участием водителей такси произошло 7 ДТП, в которых пострадали 11 человек. К административной ответственности привлечено 916 водителей маршрутных такси, из них 142 нарушили требования сигналов светофора, 141 - перевозил пассажиров сверх количества, 104 - пользовались мобильной связью во время движения. Выявлено 2 факта управления данным видом транспорта нетрезвыми водителями и 1 - бесправным.

В 2021 году на дорогах Могилевской области выявлено более 1,8 тыс. нарушений ПДД водителями легковых такси. Среди них 5 водителей были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и 4 - за бесправное вождение.-0-