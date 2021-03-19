В Могилевской области в этом году планируют высадить лесные культуры на 4,4 тыс. га

19 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В этом году в Могилевской области планируют высадить лесные культуры на площади 4,4 тыс. га. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель руководителя по идеологической работе Могилевского ГПЛХО Сергей Шах.

"В этом году планируется посадка лесных культур на площади 4,4 тыс. га. Серьезную помощь нам оказывают активные жители Могилевской области, которые каждый год принимают участие в добровольной акции "Неделя леса". Так, в прошлом году участниками акции стали почти 7 тыс. человек, было посажено 2,6 млн деревьев, отремонтировано 61 место для отдыха и убрано более 900 куб.м мусора", - рассказал Сергей Шах.

В этом году акция "Неделя леса" пройдет с 3 по 10 апреля и будет посвящена Году народного единства. "Такая акция будет проходить в республике уже в 14-й раз. Она помогает привлечь внимание общественности к проблемам лесного фонда, усилению экологической, экономической и социальной роли лесов, популяризирует бережное отношение к одному из главных природных ресурсов страны", - рассказал заместитель руководителя.

Для того чтобы принять участие в акции "Неделя леса - 2021", жителям области нужно обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз. Специалисты не только определят место и вид работы, но и обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом. "В этом году в период акции планируется конкурс среди школ, участвующих в посадке деревьев, а также конкурс в социальных сетях", - отметил Сергей Шах.

Подробную информацию о мероприятиях и условиях участия в акции можно узнать в центральном или областном оргкомитетах, в лесхозах и лесничествах по месту жительства. Телефон центрального оргкомитета - 8 (017) 200-47-31; областного оргкомитета - 8 (0222) 74-94-71, 8 (0291) 08-16-83.-0-