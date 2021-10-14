В Могилевской области в ходе операции "Арсенал" изъято более 70 единиц оружия

14 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области во время специального комплексного мероприятия "Арсенал" изъято более 70 единиц оружия. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Из оборота изъято 17 единиц незарегистрированного и 55 единиц зарегистрированного оружия, а также 407 единиц боеприпасов различного калибра и почти 0,7 кг взрывчатых веществ. В органы внутренних дел поступило 18 информаций о незаконном хранении гражданами оружия и боеприпасов, 14 из которых при проверке подтвердились.

В результате проведения разъяснительной работы с населением в органы внутренних дел области добровольно сдано 44 единицы незарегистрированного оружия и 1,63 кг взрывчатых веществ. Также гражданами сданы 43 единицы зарегистрированного оружия и 895 единиц различных боеприпасов.

Во время проведения мероприятий выявлено 24 нарушения правил оборота оружия, за которые предусмотрена административная ответственность. За различные нарушения изъято 55 единиц зарегистрированного оружия.-0-