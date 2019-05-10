В Могилевской области в летний период планируется оздоровить более 43 тыс. детей

10 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Летняя оздоровительная компания стартует в Могилевской области с 1 июня. Нынешним летом планируется оздоровить 43,2 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

Большинство детей (25,7 тыс.) будут отдыхать и оздоравливаться в лагерях с дневным пребыванием, 17,5 тыс. - с круглосуточным. В летний период будут работать 16 стационарных круглосуточных лагерей и 3 лагеря на базе санаторно-курортных организаций. На их подготовку из республиканского бюджета выделено Вr58,6 тыс., из областного - Вr192,1 тыс.

Лагеря с дневным пребыванием будут работать на базе учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Всего планируется работа 540 лагерей с дневным пребыванием, в том числе различных профилей и направлений деятельности. Так, в летний период буду работать лагеря для высокомотивированных детей, изучающих иностранные языки, математику и другие предметы на повышенном уровне, лагеря социально-педагогического профиля совместно с ДОСААФ, Могилевской детской поликлиникой №4, ГАИ УВД Могилевского облисполкома, Молодежным парламентом, ОСВОД, БРСМ, Могилевской областной организацией БОКК.

Совместно с воинскими частями, МЧС будут организованы лагеря оборонно-спортивного и военно-патриотического профиля. Центры туризма и краеведения возьмутся за создание палаточных передвижных лагерей туристско-краеведческого направления. Более 2 тыс. подростков смогут пройти оздоровление и заработать деньги в лагерях труда и отдыха: рабочие места для детей предоставляют предприятия агропромышленного комплекса, коммунального и лесного хозяйства. Областной круглосуточный лагерь "Олимпиец" с 10 по 27 июня примет 100 победителей различных этапов предметных олимпиад. Более 9 тыс. спортсменов-учащихся смогут продолжить учебно-тренировочный процесс в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием.

"К 1 июня все лагеря будут готовы к приему детей. Наша основная задача - чтобы лето прошло интересно, познавательно, а самое главное - безопасно", - отметили в главном управлении по образованию облисполкома.-0-